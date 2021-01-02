Лондон, , 15:59 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» не намерен во время зимнего трансферного ока продавать своих французского вратаря Уго Льориса и полузащитника Деле Алли. Об этом 2 января сообщает Daily Mail.

При этом отмечается, что обоих футболистов хотел бы видеть в составе команды «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, который в ближайшее время должен стать новым главным наставником парижской команды.

Указывается, что аргентинский специалист работал с игроками во время своего нахождения на посту главного тренера «Тоттенхэма».

Отметим, в нынешнем сезоне Уго Льорис провел в составе Тоттенхэма» 15 матчей и пропустил в них 15 мячей, Деле Алли сыграл за свою нынешнюю команду в четырех играх не отметился в них никакими результативными действиями.