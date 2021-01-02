Москва, , 16:00 — REGNUM Настоящей командой стала перед плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канада), сборная команда России. Такое мнение 2 января высказал бывший главный менеджер российской сборной Андрей Сафронов.

«На групповом этапе чемпионата мира сборная играла с задором, самоотдачей, эмоциями, вижу хороший, правильный настрой молодых ребят — они стараются проявить себя, стать лидерами, выкладываются и не жалеют себя. К плей-офф они превратились в настоящую команду, готовую биться за чемпионство», — приводит его слова ТАСС.

Также Сафронов подчеркнул, что у российской сборной хорошо, как с хоккейным мастерством, так и с русским характером, о чем свидетельствует победа в главном матче группы В с командой Швеции, который состоялся 31 декабря.

«Парни не только постоянно вели в счете, но и победили шведов (4:3 ОТ) психологически, после игры скандинавы плакались, жаловались на мнимую «грубость» русских, а наша сборная взяла свое и пошла дальше, готовиться к плей-офф с хорошим настроение», — добавил бывший главный менеджер сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января стало известно, что сборная России после победы над командой Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира (МЧМ) — 2021 заняла второе место в группе B и встретится в четвертьфинальном матче турнира с командой Германии.