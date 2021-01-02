Москва, , 15:12 — REGNUM Исландский хавбек московского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон может в скором времени уйти из команды. Его слова на эту тему 2 декабря приводит dv.is.

Как отметил 21-летний футболист, в течение ближайших недель он намерен проанализировать свое положение в клубе, которое его в последнее мало устраивает.

«Я изучу ситуацию с точки зрения того, что считаю лучшим вариантом для себя и своей футбольной карьеры, остаться в ЦСКА или искать другой клуб», — добавил игрок.

Отметим, Арнор Сигурдссон перешел в состав московского клуба из «Норрчепинга» летом 2018 года и в общей сложности сыграл за ЦСКА в 75 матчах, отметившись в них 13 голами.