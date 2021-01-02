Манчестер, Великобритания, , 14:55 — REGNUM Переход нападающего из Кот-д'Ивуар футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» Амада Траоре в состав команды «Манчестер Юнайтед» в скором времени подтвердил главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова 2 января приводит Goal.com.

«У нас есть все документы, не вижу никаких препятствий. Надеюсь, очень скоро он присоединится к нам», — заявил главный наставник «МЮ».

Также он добавил, что будет рад видеть игрока среди своих подопечных и уточнил, что форварду нужно время для того, чтобы расти.

Отметим, о том, что Амад Траоре перейдет из «Аталанты» в состав «МЮ» стало известно в октябре прошедшего года. В нынешнем сезоне футболист сыграл в одном матче за свой нынешний клуб не отметился в нём никакими результативными действиями.