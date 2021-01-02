Москва, , 15:03 — REGNUM Единственным кандидатом на выборах президента Федерации фехтования России (ФФР) стал действующий глава организации Александр Михайлов. Об этом 2 января сообщил вице-президент ФФР и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

«Выборы президента Федерации фехтования России будут безальтернативными. Единственным кандидатом является Александр Юрьевич Михайлов», — приводит его слова ТАСС.

При этом уточняется, что отчетно-выборная конференция ФФР пройдет 15 января и, согласно уставу, кандидатуры на выборные должности федерации должны быть представлены не позднее 14 дней до дня проведения конференции.

Отметим, Александр Михайлов является президентом ФХР с 2009 года.