Ливерпуль, Великобритания, , 15:03 — REGNUM Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» намерен выкупить норвежского голкипера Робина Ольсена, который в настоящее время играет на правах аренды от команды «Рома». Об этом 2 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, ливерпульская команда готова заплатить за трансфер 29-летнего €6,5 млн, при этом самому игроку предложат в клубе контракт сроком на три года.

Отметим, в нынешнем сезоне Робин Ольсен сыграл в составе «Эвертона» в двух матчах и пропустил в них два гола.