Москва, , 14:47 — REGNUM Японский нападающий Нисимура возвратится в расположение московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом 2 января сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что срок аренды 24-летнего футболиста с японской командой «Вегалта Сэндай» истек и поэтому игрок возвращается в московскую команду. При этом действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

При этом отмечается, что японский футболист не будет готовиться ко второй части сезона Российской Премьер-лиги и ему будут искать новую команду.

Отметим, в минувшем сезоне Нисимура сыграл 20 матчей за «Вегалта Сэндай» и отметился в них 3 забитыми мячами.