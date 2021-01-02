Москва, , 13:25 — REGNUM Состав команды на чемпионат Европы по санному спорту 2021 года, который состоится с 9 по 10 января в Сигулде (Латвия), определил тренерский штаб сборной России. Об этом 2 января сообщил главный тренер Сергей Чудинов.

«На четвертое вакантное место в составе сборной на чемпионат Европы претендовали два наших молодых спортсмена: Павел Репилов и Матвей Пересторонин», — приводит его слова ТАСС.

Также главный тренер отметил, что кандидат на это место должен был определиться по итогам выступления на этапе в Кёнигзе и указал, что кроме того предполагалась возможность проведения отбора через контрольные старты.

«Однако в пятницу Пересторонин во время заезда получил травму. В заявку на чемпионат Европы будет включен Павел Репилов», — добавил Чудинов.

При этом Павел Репилов является младшим братом двукратного чемпиона мира 2020 года и действующего обладателя Кубка мира Романа Репилова.

Напомним, ранее в состав сборной России на ЧЕ в Сигулде вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Екатерина Батурина. Двухместные экипажи — Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров.