Брага, Португалия, , 13:24 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Брага» Давид Карма попал в сферу интересов сразу нескольких клубов английской Премьер-лиги. Об этом 2 января сообщает A Bola.

Уточняется, что 21-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Лестер».

При этом «МЮ» интересовался возможностью приобретения игрока еще в ноябре минувшего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Давид Карма сыграл за свой клуб в 12 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.