Лестер, Великобритания, , 12:48 — REGNUM Хавбеком футбольного клуба «Лестер» Демараем Грэем заинтересовались сразу несколько команд чемпионата Франции. Об этом 2 января сообщает The Sun.

Уточняется, что 24-летним футболистом интересуются команды «Монако» и «Марсель» и добавляется, что руководство «Лестера» готово опустить игрока уже во время зимнего трансферного окна, так как летом нынешнего года контракт с ним истекает и он сможет покинуть команду в статусе свободного агента.

При этом примерная стоимость трансфера полузащитника составляет около €12 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Демарай Грэй вышел на игровое поле в английском чемпионате только один раз и не отметился в этом матче никакими результативными действиями.