Ливерпуль, Великобритания, , 12:47 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» не собирается во время зимнего трансферного окна продавать своего швейцарского полузащитника Шердана Шакири. Об этом 2 января сообщает Liverpool Echo.

Отмечается, что ранее руководство клуба хотело продать 29-летнего футболиста и бельгийского форвард Дивока Ориги, однако большое число травм у игроков команды заставило «Ливерпуль» пересмотреть такое решение.

Также указывается, что в ливерпульской команде рассчитывают, что Шакири сможет заменить травмированного и находящегося в больнице португальского нападающего Диогу Жота.

Отметим, в нынешнем сезоне Шердан Шакири сыграл за «Ливерпуль» в общей сложности в пяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.