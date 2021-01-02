Москва, , 12:06 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов зарегистрирует в России сеть фитнес-клубов и спортшколу. Об этом 2 января сообщает Telegram-канал Mash.

Хабиб Нурмагомедов Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что компания «Сильди», принадлежащая 32-летнему спортсмену, обратилась в Роспатент для того, чтобы зарегистрировать фитнес-клубы Khabib Gym и школу единоборств имени покойного отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

Также указывается, что боец намерен открыть принадлежащие ему спортивные заведения в Лондоне и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова заявил, что его подопечный может возобновить свою спортивную карьеру для проведения поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.