Неаполь, Италия, , 11:48 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию у нигерийского нападающего футбольного клуба «Наполи» Виктора Осимхена показал положительный результат. Об этом 2 января сообщает пресс-служба команды из Неаполя.

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Уточняется, что 22-летнему футболист у по возвращению 31 декабря из его родного города — Лагоса — был проведен анализ на SARS-CoV-2, который оказался положительным.

Также указывается, что у игрока нет никаких симптомов нового заболевания и он отправлен на карантин к себе домой. Кроме того, подчеркивается, что форвард не был в контакте ни с кем из других членов «Наполи».

Отметим, Виктор Осимхен перешел в состав «Наполи» из команды «Лилль» в минувшем году и в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах за свой новый клуб, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.