Оттава, , 11:28 — REGNUM В ходе проведения тестов на коронавирусную инфекцию среди участников по окончании группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канада), не было получено положительных результатов. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Уточняется, что 9629 анализов на SARS-CoV-2 было проведено серди хоккеистов, персонала сборных и официальных лиц.

При этом перед началом МЧМ в сборных Канады, Швеции и Германии были выявлены массовые случае заражения коронавирусной инфекцией, однако все три команды в итоге смогли принять участие в турнире.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января стало известно, что Сборная России после победы над командой Швеции в последнем матче группового этапа МЧМ — 2021 заняла второе место в группе B и встретится в четвертьфинальном матче турнира с командой Германии.