Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на площадке «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 96:114.

При этом самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, который набрал за матч 28 очков.

У «Атланты» наиболее результативным оказался лёгкий форвард Деандре Хантер, набравший за игру 23 очка.

Отметим, это четвертая победа «Атланты» в пяти матчах нового сезоне НБА, в следующем матче команда 3 января сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс», а «Бруклин» днем позднее встретится с «Вашингтон Уизардс».