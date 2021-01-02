Мюнхен, Германия, , 10:34 — REGNUM Австрийский защитник футбольного мюнхенского клуба «Бавария» Давид Алаба может в скором времени стать игроком мадридской команды «Реал». Об этом 2 января сообщает газета Marca.

По данным издания, в мадридском клубе предложили 28-летнему футболисту контракт на срок в четыре года, согласно которому его годовая зарплата составит $10 млн. При этом действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня и после него защитник может перейти в «Реал» в статусе свободного агента.

При этом ранее стало известно, что к футболисту также проявляет лондонский клуб «Челси», который мог бы предложит игроку контракт на три года.

Отметим, в нынешнем сезоне Давид Алаба сыграл в составе «Баварии» в 18 матчах и смог отметиться в них одним забитым мячом и одной голевой передачей.