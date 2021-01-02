Детройт, США, , 10:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 96:93.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал за матч 28 очков. Ещё 25 очков принес «Бостону» его другой лёгкий форвард — Джейлен Браун.

В составе «Детройта» самым результативным стал лёгкий форвард Джерами Грант, набравший за игру 24 очка.

Отметим, это первая победа «Детройта» в новом сезоне НБА, в следующем матче команда снова 3 января сыграет с «Бостоном».