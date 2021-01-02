Милуоки, США, , 10:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась крайне убедительной победой хозяев со счетом 126:96.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который немного недотянул до трипл-дабла, набрав 29 очков, сделав 12 подборов и отдав 8 результативных передач.

У «Чикаго» наиболее результативным стал защитник Зак Лавин, набравший за игру 16 очков.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 5 января встретится с командой «Детройт Пистонз», а «Чикаго» днем ранее сыграет с клубом «Даллас Маверикс».