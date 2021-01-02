Мадрид, , 09:27 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» договорился о снижении на 10% заработной платы со своими игроками на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 2 января сообщает газета Marca.

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По информации издания, у мадридской команды нет трудностей с выплатой зарплаты, каковые наблюдаются у других клубов, однако на фоне пандемии руководство «Реала» договорилось о снижении зарплат с футболистами.

При это отмечается, что во время зимнего трансферного окна мадридский клуб не будет покупать игроков, так как его руководство считает, что просить футболистов об уменьшении зарплаты и в тоже время делать трансферы является нелогичным.

Отметим, по итогам 16 туров чемпионата Испании в активе «Реала» 33 очка, что позволяет клубу находиться на втором месте в турнирной таблице. Следующий матч мадридской команды состоится 2 января с клубом «Сельта» и начнется в 23:00 мск.