Шарлотт, США, , 09:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» уверенно переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на площадке «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу гостей со счетом 93:108.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Гриззлис» Диллон Брукс, который смог набрать в матче 21 очко.

У «Шарлотт» наиболее результативным центровой из республики Конго Бисмак Бийомбо, оформивший во встрече дабл-дабл с 16 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» сыграет 4 января с командой «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Шарлотт» днем ранее проведет матч с клубом «Филадельфия Сикерс».