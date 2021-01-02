Миннеаполис, США, , 09:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на площадке «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась победой гостей со счетом 109:130.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Брэдли Бил, который смог набрать в матче 31 очко.

У «Шарлотт» наиболее результативным защитник Малик Бисли, сумевший за встречу записать в свой актив 21 очко.

Отметим, это первая победа «Вашингтона в новом сезоне НБА и в следующем матче команда сыграет 4 января с клубом «Бруклин Нетс», а «Миннесота» в этот же день проведет матч с «Денвер Наггетс».