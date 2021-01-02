Севилья, Испания, , 08:42 — REGNUM Тесты на коронавирус у трех игроков футбольного клуба «Бетис» из Севильи показали положительный результат перед матчем с командой «Севилья» в чемпионате Испании. Об этом 2 января сообщает пресс-служба «Бетиса».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Уточняется, что SARS-CoV-2 заразились полузащитник Хоакин Санчес, мексиканский хавбек Андрес Гуардадо и защитник Мартин Монтойя.

Также отмечается, что у всех троих хорошее самочувствие, они изолированы у себя домах и следуют протоколу, который установлен органами здравоохранения, Ла Лигой (чемпионатом Испании по футболу) и самим клубом для таких случаев.

При этом подчеркивается, что после этого вся команда прошла дополнительные тесты на коронавирус, результат которых был отрицательным у всех остальных игроков.

Отметим, матч между «Бетисом» и «Севильей» должен пройти 2 января и начнется в 18:15 мск.