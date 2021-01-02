Даллас, США, , 08:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 93:83.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 15 подборами.

У «Майами» наиболее результативным оказался центровой Эдрис Адебайо, также отличившийся дабл-даблом с 19 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» сыграет 4 января с командой «Чикаго Буллз», а «Майами» 5 января проведет матч с клубом «Оклахома-Сити Тандер».