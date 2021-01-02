Сан-Антонио, США, , 08:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счетом 103:109.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который оформил в матче дабл-дабл с 34 очками и 11 поборами. Его коллега по клубу — лёгкий форвард Леброн Джеймс — смог записать в матче в свой актив трипл-дабл с 26 очками, 11 подборами и 10 результативными передачами.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал лёгкий форвард Келдон Джонсон, также оформивший во встрече дабл-дабл с 26 очками и 10 подборами.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 4 января сыграют с командой «Мемфис Гриззлис», а «Сан-Антонио» в этот же день сыграет с командой «Юта Джаз».