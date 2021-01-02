Манчестер, Великобритания, 2 января 2021, 08:07 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл команду «Астон Вилла» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.
У хозяев мячами отметились французский форвард Антони Марсьяль (40-я минута) и португальский полузащитник Бруну Фернандеш (61-я, с пенальти)
В составе «Астон Виллы» отличился нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре (58-я).
Отметим, это десятая подряд игра без поражений для «МЮ», по ее итогам клуб набрал 33 очка и находится на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Астон Виллы», для которой это первое поражение за последние шесть игр, 26 очков и шестое место.