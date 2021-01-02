Манчестер, Великобритания, , 08:07 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл команду «Астон Вилла» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

У хозяев мячами отметились французский форвард Антони Марсьяль (40-я минута) и португальский полузащитник Бруну Фернандеш (61-я, с пенальти)

В составе «Астон Виллы» отличился нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре (58-я).

Отметим, это десятая подряд игра без поражений для «МЮ», по ее итогам клуб набрал 33 очка и находится на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Астон Виллы», для которой это первое поражение за последние шесть игр, 26 очков и шестое место.