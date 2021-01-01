Уотфорд, Великобритания, , 15:50 — REGNUM Футбольный клуб «Уотфорд» пополнился датским нападающим Филипом Синкернагелем. Об этом 1 января сообщает пресс-служба английской команды.

Уточняется, что 26-летний футболист подписал соглашение с «Уотфордом» сроком на шесть лет и вошел в команду в статусе свободного агента.

Отметим, предыдущим клубом Филипа Синкернагеля был норвежский «Буде-Глимт», в минувшем сезоне впервые ставший чемпионом страны по футболу. В минувшем сезоне футболист сыграл 28 матчей за норвежскую команду и отметился в них 19 голами и 24 результативными передачами.