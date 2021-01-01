Токио, , 15:32 — REGNUM Японский боксер Кадзуто Иока одержал верх над своим соотечественником Косеи Танакой в поединке, на кону в котором был его титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом легчайшем весе, проходившем в Токио. Об этом 1 января сообщает «Матч ТВ».

Бой был остановлен рефери в восьмом раунде ввиду явного доминирования Иоки, после чего Танаке присудили поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 26-й (15 — нокаутом) для 31-летнего Кадзуто Иоки при двух поражениях. Для 25-летнего Косеи Танаки это поражение стало первым при 15 выигранных поединках (9 — нокаутом).