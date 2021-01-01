Эдмонтон, Канада, , 15:49 — REGNUM Матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года с участием сборной России с командой Германии состоится 2 января и начнется в 20:00 мск. Об этом 1 января сообщает «Чемпионат».

При этом накануне молодежная российская национальная команда переиграла в овертайме сборную Швеции со счетом 4:3. После этого сборная России заняла второе место в группе B, набрав 8 очков во время группового этапа МЧМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная США уверенно с «сухим» счетом 4:0 обыграла команду Швеции в матче группового этапа МЧМ, проходящего в Эдмонтоне (Канада).

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