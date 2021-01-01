Сент-Луис, США, , 14:37 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» заключил новое соглашение со своим канадским защитником Винсом Данном. Об этом 1 января сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что соглашение между 24-летним хоккеистом и командой рассчитано на один сезон и зарплата игрока за это время составит $1,875 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Винс Данн сыграл в составе «Сент-Луиса» 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых смог набрать 23 (9 шайб + 14 голевых передач) очка при 29 минутах штрафного времени.