Москва, , 14:21 — REGNUM Урок футбола сможет с начала 2021 года проводить у себя каждая общеобразовательная организация в России. Об этом 1 января сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола (фрагмент) 1954

«C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить уроки футбола благодаря утвержденной 24 декабря рабочей программе предмета «Физическая культура» на основе футбола, разработанной РФС совместно с Министерством просвещения и внесенной в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что урок футбола будет заменятьй 3-й урок физкультуры и предназначен для того, чтобы стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один, в ходе которого учащиеся школ — как мальчики, так и девочки, — научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футбол.

Кроме того, школьники на данных уроках узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и смогут улучшить навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

При этом отмечается, что данный урок будет в 2021 году введен в трех пилотных региона России — Нижегородской и Свердловской областях и в Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сложности 2020 года объединили всю спортивную отрасль России.