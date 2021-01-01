Манчестер, Великобритания, , 14:13 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о своих планах на 2021 год. Его слова 1 января приводит пресс-служба клуба.

«Моя главная цель — помогать команде. Будучи форвардом, я должен забивать и отдавать результативные передачи. Если три — четыре игрока группы атаки будут помогать друг другу, мы сможем забить много голов», — заявил 23-летний футболист.

Также он отметил, что в команде создана хорошая база и ее игроки сделали важные шаги в развитии и добавил, что, хотя клуб упустил шансы завоевать трофеи, уступая в полуфиналах в прошлом сезоне, теперь нужно это исправить и выигрывать турниры.

«Это — следующий шаг в развитии команды. Нам по-прежнему нужно проделать большую работу, но мы набрали хорошую форму», — добавил игрок.

Отметим, Маркус Рашфорд играет в составе «МЮ» с 2016 года и в нынешнем сезоне сыграл за команду в 15 матчах, отметившись в них семью голами и четырьмя результативными передачами.