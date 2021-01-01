Манчестер, Великобритания, , 14:16 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» летом нынешнего года намерен попытаться заполучить в свой состав нападающего лондонской команды «Тоттенхэм» Гарри Кейна. Об этом 1 января сообщает журналист Bild Кристиан Фальк на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, манчестерский клуб готов предложить лондонской команде за 27-летнего футболиста сумму в €100 млн.

Отметим, в текущем сезоне Гарри Кейн сыграл за «Тоттенхэм» в 15 матчах и отметился в них 9 голами и 10 результативными передачами.