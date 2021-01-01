Берлин, , 13:20 — REGNUM В настоящее время британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, являющийся семикратным чемпионом автогонок серии «Формула-1», пока не подписал новый контракт со своей командой. Об этом 1 января сообщает Corriere Dello Sport.

По информации издания, задержка в переговорах между пилотом и командой связана с позицией головной компании «Мерседеса» — концерна «Даймлер», который против подписания контракта с Хэмилтоном на четыре сезона, в каждом из которых автогонщик может получить до €50 млн.

Отмечается, что такой контракт был готов к Гран-При Турции, однако руководство «Даймлера» его не одобрило. При этом в концерне указывают, что в январе 2021 года Хэмилтону исполнится 36 лет, а потому намерены предложить ему контракт на два года с опцией возможности продления его на третий, и хотят следить за формой пилота.

Отметим, в настоящее время последним сроком провести переговоры с пилотом является начало зимних тестов Формулы-1 в Барселоне, которые намечены на 2−4 марта.