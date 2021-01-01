Лас-Вегас, США, , 13:15 — REGNUM Поединок между польским бойцом смешанного стиля (ММА) Яном Блаховичем, являющимся чемпионом полутяжелого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и представителем Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей станет главным поединком на турнире UFC 259. Об этом 1 января сообщает журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на главу UFC Дэйну Уайта на своей странице в соцсети Twitter.

При этом турнир UFC 259 состоится в Лас-Вегасе 6 марта нынешнего года.

Отметим, 37-летний Ян Блахович в настоящее время имеет в активе 27 побед (17 — досрочно) и 8 поражения. У 31-летнего ни разу непобежденного Исраэля Адесаньи на счету 20 выигранных поединков (15 — досрочно).