Манчестер, Великобритания, , 13:14 — REGNUM Испанский защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрик Гарсия согласовал условия личного контракта с командой «Барселона». Об этом 1 января сообщает Guardian.

Уточняется, что летом прошедшего года 19-летний футболист отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом, рассчитанный до лета нынешнего года.

Также указывается, что игрок согласовал с руководством каталонской команды соглашение сроком на пять лет. При этом отмечается, что «Барселона» может попытаться заполучить защитника уже во время зимнего трансферного окна, однако в этом случае ей придется платить за его трансфер.

Отметим, Эрик Гарсия является воспитанником «МС». В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в семи матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.