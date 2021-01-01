Калгари, Канада, , 13:11 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» подписал контракт новичка с нападающим Коннором Зари, который в настоящее время выступает в составе национальной команды страны на молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) В Эдмонтоне. Об этом 1 января сообщает пресс-служба команды из Калгари.

«Калгари Флеймз» подписали с Коннором Зари контракт начального уровня!», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом детали заключенного соглашения не сообщаются.

Отметим, в прошедшем сезон Коннор Зари играл за клуб «Кэмлупс» в юниорской Западной хоккейной лига Канады и в 57 матчах набрал 86 (38 шайб + 48 результативных передач) очков. В четырех матчах за сборную своей страны на групповом этапе МЧМ отличился двумя результативными передачами.