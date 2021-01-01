Лондон, , 12:50 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» подвел на своем официальном сайте итоги завершившегося 30 июня финансового года.

Указывается, что прибыль команды по итогам сезона 2019/20 составила £32,5 млн. Также отмечается, что несмотря на падение выручки из-за пандемии коронавирусной инфекции с £446,7 млн до £407,4 млн, благодаря продажам футболистов и выходу «Челси» в Лигу чемпионов.

Кром того уточняется, что выручка от телевизионных трансляций уменьшилась £17,6 млн, от матчей — £12,2 и от коммерческой деятельности — млн £9,5 млн.

Напомним, в минувшем сезоне «Челси» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.