Индианаполис, США, , 11:21 — REGNUM Стрессовый перелом левой ноги диагностирован у форварда баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пейсерс» Ти Джей Уоррена. Об этом 1 января сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что в результате данной травмы 27-летний баскетболист выбыл на неопределенное время.

При этом в 2016 году у игрока уже был подобный перелом правой ноги и тогда он сумел в полной мере восстановиться от данной травмы.

Отметим, в текущем регулярном сезоне НБА Ти Джей Уоррен сыграл в четырех матчах за свой клуб, набирая в среднем за матч по 15,5 очка и делая по 3,5 подбора.