Эдмонтон, Канада, , 11:18 — REGNUM Сборная России после победы над командой Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира (МЧМ) 2021 заняла второе место в группе B и встретится в четвертьфинальном матче турнира с командой Германии. Об этом 1 января сообщает «Спорт-Экспресс».

На первом месте в группе B — сборная США, которая в последнем матче уверенно одолела команду Швеции и имеет в активе по итогам этапа 9 очков. Американские хоккеисты в четвертьфинале сыграют со сборной Словакии.

При этом сборная Швеции встретится в четвертьфинале с командой Финляндии, а сборная Чехии — с командой Канады. Время игр будет определено позднее.

Отметим, турнир МЧМ-2021, проходящий в Эдмонтоне (Канада), завершится в ночь на 6 января.