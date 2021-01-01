Оклахома-сити, США, , 10:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» уверенно обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в пользу гостей со счетом 80:113.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, который набрал за игру 20 очков.

У «Оклахомы» самым результативным стал доминиканский центровой Эл Хорфорд, набравший во встрече 17 очков.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 3 января сыграет с командой «Торонто Рэпторз», а «Оклахома» в этот же день встретится с клубом «Орландо Мэджик».