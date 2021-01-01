Тампа, США, , 10:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась в пользу «Рэпторз» со счетом 100:83.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, который набрал за игру 25 очков.

У «Никс» самым результативным стал форвард Джулиус Рэндл, оформивший в матче дабл-дабл с 16 очками и 10 подборами.

Отметим, это первая победа «Торонто» в новом регулярном сезоне НБА, в следующем матче клуб сыграет с командой «Нью-Орлеан Пеликанз». «Нью-Йорк Никс» в этот же день поведет встречу с клубом «Индиана Пэйсерс».