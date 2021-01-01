Орландо, США, , 09:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась в пользу гостей со счетом 122:119.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, который немного не добрал до дабл-дабла, набрав 21 очка и сделав 9 подоборов.

У «Орландо» самым результативным стал черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший в матче дабл-дабл с 19 очками и 10 подборами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 3 января проведет матч с командой «Шарлотт Хорнетс», «Орландо» в этот же день сыграет с клубом «Оклахома-Сити Тандер».