Колумбус, США, , 09:34 — REGNUM Канадский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа заключил новое соглашение со своей командой. Об этом 1 января сообщает пресс-служба «Коламбуса».

Уточняется, что новый контракт 22-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на два года и согласного его условиям зарплата игрока за это время составит $10 млн.

Отметим, в прошлом сезоне Пьер-Люк Дюбуа сыграл в составе «Коламбуса» 70 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 49 очков (18 шайб + 31 результативная передача).