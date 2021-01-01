Эдмонтон, Канада, , 09:15 — REGNUM Сборная Чехии нанесла поражение с разгромным счетом команде Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, проходящем в Эдмонтоне (Канада). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу чешской сборной со счетом 7:0.

Голами в составе сборной Чехии отличились Симон Кубичек (27-я минута), оформивший в матче дубль Мартин Ланг (33-я и 39-я), Филип Прикрыл (40-я), Павел Новак (42-я), Давид Иржичек (57-я) и Ян Мышак (60-я).

Отметим, по итогам группового этапа у сборой Чехии стало 6 очков, что позволило ей занять четвертое место в группе В и стать последним участником четвертьфинала МЧМ.