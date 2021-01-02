Белокуриха, Алтайский край, , 04:04 — REGNUM Сегодня, 2 января, на территории горнолыжного комплекса «Мишина гора» в Белокурихе пройдет праздник в честь открытия сезона. Ты сообщает пресс-служба краевого правительства.

Гостям доступны две трассы длиной 980 метров (с перепадом высот 225 метров), а также тюбинговая трасса с беби-лифтом. Трассы аттестованы FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 метров.

В этом сезоне на «Мишиной горе» построят сноупарк на 2000 метров с трамплинами и перилами. Инфраструктура комплекса подходит для семейного отдыха. На территории есть большая парковка, сервисный центр с пунктом проката спортивного инвентаря (до 40 комплектов горных лыж и сноубордов), туалеты и Wi-Fi.