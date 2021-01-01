Солт-Лейк-Сити, США, , 08:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» обыграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу гостей со счетом 95:106.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник Девин Букер, который набрал в матче 25 очков.

У «Юты» самым результативным стал защитник Донован Митчелл, набравший во встрече 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 2 января сыграет с командой «Лос-Анджелес Клипперс», а «Юта» в этот же день сыграет с клубом «Денвер Наггетс».