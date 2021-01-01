Эдмонтон, Канада, , 08:32 — REGNUM Сборная США уверенно с «сухим» счетом обыграла команду Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, проходящем в Эдмонтоне (Канада). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу американской сборной со счетом 4:0.

Голами в составе национальной американской сборной забили Дрю Хеллесон (2-я минута), Тревор Зеграс (4-я) Райан Джонсон (23-я) и Алекс Тюркотт (24-я).

Отметим, это третья победа в четыре матчах МЧМ для сборной США, в первом туре, 26 декабря, американская команда проиграла сборной России. Для сборной Швеции это второе поражение на турнире, накануне шведы также уступили российской сборной.