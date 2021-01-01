Эдмонтон, Канада, , 08:32 — REGNUM Сборная Канады уверенно переиграла команду Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, проходящем в Эдмонтоне (Канада). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу канадцев со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Дилан Козенс (4-я минута и 59-я, в пустые ворота), Дилан Холлоуэй (27-я) и Пейтон Кребс (33-я).

Автором единственной шайбы в составе финской сборной стал Брэд Ламберт (46-я, в большинстве).

Отметим, это четвертая подряд победа для сборной Канады на МЧМ и первое поражение на турнире для команды Финляндии.