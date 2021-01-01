Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Булз» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 130:133.

При этом наиболее результативным игроком встреч стал форвард Отто Портер, оформивший в матче дабл-дабл с 28 очками и 12 подборами.

У «Чикаго» самыми результативными стали защитник Брэдли Бил и центровой Томас Брайант, которые оба набрали за игру по 28 очков.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» сыграет 2 января с «Милуоки», а «Вашингтон» в этот же день встретится с «Миннесотой».