Тегеран, , 10:40 — REGNUM 31 декабря пакистанская Федерация бейсбола объявила, что получила приглашение от Исламской Республики Иран на проведение двусторонних консультаций по поводу Кубка Западной Азии по бейсболу, главным кандидатом на организацию которого является Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пакистанские СМИ сообщили со ссылкой на генерального секретаря Федерации бейсбола Мажара Ахмада, что пакистанская сторона получила приглашение посетить Исламскую Республику Иран (ИРИ) в рамках развития двустороннего сотрудничества в сфере спорта.

Иранская Федерация бейсбола хочет провести в Иране 15-й Кубок Западной Азии по бейсболу, в связи с чем организация пригласила представителей Пакистана осмотреть бейсбольные площадки в Иране.

Сообщается, что Иран также хочет, чтобы пакистанская бейсбольная команда провела в стране объединенный тренерский лагерь с целью повышения уровня игры.